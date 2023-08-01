Назвав головну умову: відомий промоутер розповів, коли очікувати бій Усика проти Ф'юрі

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував можливий поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку Арума, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні може відбутися на початку 2024 року.

Утім, американський промоутер зазначив, що для початку Усику необхідно перемогти Даніеля Дюбуа.

"Я вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Думаю, це станеться наступного року. Можливо, у лютому буде гарний момент для цього бою. Але Усика не чекатиме легка прогулянка в бою з Дюбуа. Даніель може донести удар і нокаутувати його. Так що подивимося", – сказав Арум в інтерв'ю YouTube каналу Boxing News.

Нагадаємо, 29 квітня Усик та Ф'юрі повинні були битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня у Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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