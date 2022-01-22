"Назвав мене віслюком": Мессі образився на легенду англійського футболу, який не включив його до команди року (відео)

"Назвав мене віслюком": Мессі образився на легенду англійського футболу, який не включив його до команди року (відео)

Аргентинець написав Каррагеру у Instagram.

Легенда "Ліверпуля" та експерт Sky Sports Джеймі Каррагер розповів про спілкування із семиразовим володарем "Золотого м'яча" Ліонелем Мессі.

"Ми не включили ні Мессі, ні Роналду до команди року. Я завжди був за Мессі, і мені не здавалося, що Роналду – чудове придбання для Юнайтед. І також я сказав на прикладі Лео, що мені не здається, що Мессі – класний трансфер для ПСЖ. Це було в ефірі програми Monday Night Football.

І потім я отримав повідомлення в директ інстаграма від самого Мессі. Не покажу личку інсти, але Лео в основному називав мене віслюков. Він дивився Monday Night Football, так що, сподіваюся, він дивиться та Friday Night Football.

Ліонель, ти мені дуже подобаєшся, ти – найкращий футболіст в історії. У порівнянні з тобою я віслюк, визнаю. Але не можу поставити тебе до команди року. Ти не грав досить добре, навіть якщо влітку переміг на Кубку Америки. Цього недостатньо, щоб вибити зі складу мого улюбленця Мо Салаха", – сказав Каррагер в ефірі Sky Sports.

“Messi private messaged me on Instagram and called me a donkey!” @Carra23 and @GNev2 picked their @EASPORTSFIFA Team of the Year! ⭐ #TOTY pic.twitter.com/iv2tUpuElw — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 21, 2022

У команду колишнього захисника "Ліверпуля" Каррагера потрапили Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Леонардо Спінаццола ("Рома"), Джорджо К'єлліні ("Ювентус"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Трент Александер-Арнолд" ), Нголо Канте ("Челсі"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Марко Верратті (ПСЖ), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Роберт Левандовський ("Баварія") та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

До збірної ексгравця "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілла увійшли Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"), Леонардо Спінаццола ("Рома"), Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі (обидва - "Ювентус"), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Марко Верратті (ПСЖ), Жоржіньо ("Челсі"), Мохамед Салах ("Ліверпуль"), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

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