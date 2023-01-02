Назвав "миролюбними": українського футболіста, який заступився за росіян, погнали з румунського клубу

Румунський "Оцелул" розірвав контракт з українським форвардом Євгеном Бохашвілі, який наприкінці грудня дав скандальне інтерв'ю, де розповів про своє ставлення до війни в Україні та росіян.

У ньому український футболіст зробив декілька дуже суперечливих тез. Нападник заявив, що "не може погано говорити про російський народ", а "переважна більшість росіян є миролюбними людьми". Також він впевнений, що "росіяни не хотіли війни", а винні в усьому політики та кремлівський диктатор Володимир Путін.

А вже першого дня нового року "Оцелул" вирішив достроково припинив співпрацю з Бохашвілі. Наразі невідомо, причиною розірвання контракту стало це інтерв'ю чи щось інше.

Бохашвілі виступав за "Оцелул" від серпня 2022 року. Він зіграв за румунський клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

В Україні Бохашвілі представляв такі клуби як "Дніпро", "Кривбас", "Карпати", "Волинь", "Нафтовик-Укрнафта" та "Рух".

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