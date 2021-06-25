Назвав обов'язкові умови: глава УАФ відповів на пропозицію з Росії щодо проведення матчу зі збірною України

Назвав обов'язкові умови: глава УАФ відповів на пропозицію з Росії щодо проведення матчу зі збірною України

Спортивний функціонер виділив три моменти.

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко відреагував на пропозицію члена комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитра Свищева щодо проведення товариського матчу між збірними двох країн.

"Організація поєдинку може розглядатися тільки за наступних обов'язкових умов.

Матч може відбутися після повного відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів.

А ще після того, як наші провідні команди, "Шахтар" і "Зоря", а також перший чемпіон і представник України в єврокубках, "Таврія", зіграють матчі чемпіонату України на своїх домашніх стадіонах - на "Донбас Арені" в Донецьку, на "Авангарді" в Луганську, на "Локомотиві" в Сімферополі відповідно.

А ще після того, як там зазвучить гімн України, а також гімн Ліги чемпіонів, в якій виступає "Шахтар", а першим представником України була "Таврія", а також гімн Ліги Європи, де нашу країну представляє "Зоря", і за якими так скучили вболівальники Донецька, Луганська і Криму.

До слова, поєдинок між збірними України та Росії в такому випадку можна буде організувати на одному з цих стадіонів. Або за чергою на кожному з них", - цитує Павелка Газета.ru.

Збірна Росії завершила виступи на Чемпіонаті Європи-2020, посівши у своїй групі четверту сходинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні в Глазго (Шотландія). Початок матчу - о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна зустрінеться з Англією або Німеччиною.

Раніше розповідалося про те, що в Держдумі емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

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