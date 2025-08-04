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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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339
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2 хв

Назвав одну умову: ексчемпіон світу висловив бажання битися з Усиком

Лоуренс Околі хоче зустрітися в ринзі з українським чемпіоном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті та бріджервейті Лоуренс Околі оцінив можливість проведення бою проти абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика.

Британець висловив бажання битися з українським боксером і вважає, що їхній поєдинок може відбутися 2026 року, але за однієї умови – якщо Усик до того часу не завершить кар'єру.

"Усик казав, що у нього залишився ще один бій. Не думаю, що він завершить кар'єру одразу після реваншу з Дюбуа. Чесно кажучи, було б круто зустрітися з ним у рингу, але давайте міркувати логічно. Усик говорив, що планує провести ще два бої. Один він уже провів, залишився ще один. Тож зараз я не бачу такої можливості. Але якщо він продовжить боксувати і 2026 року – тоді так, це буде цілком можливо", – сказав Околі в інтерв'ю Ring Magazine.

У послужному списку Околі 22 перемоги (16 – нокаутом) і одна поразка на професійному рингу. У своєму останньому бою Лоуренс одноголосним рішенням суддів переміг південноафриканця Кевіна Лерену в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в реванші, який відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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