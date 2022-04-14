Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента

Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента

"Кияни" вважають неприпустимими такі заяви.

Київське "Динамо" вирішило скасувати товариський матч з румунським "Стяуа".

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Таке рішення пов'язано із заявами президента румунського клубу Джіджі Бекалі, який учора назвав "нацистським угрупованням" полк "Азов".

"Керівництво "Динамо" вважає неприпустимим висловлювання власника FCSB Джіджі Бекалі щодо українського полку "Азов" і не бачить можливості проведення цього поєдинку. Про це клубу FCSB було повідомлено наступного дня після появи резонансних заяв", - йдеться у повідомленні.

Замість "Стяуа" "Динамо" проведе матч проти поточного лідера чемпіонату Румунії, "Клужа". Поєдинок відбудеться 20 квітня, початок – о 21:30 за Києвом.

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