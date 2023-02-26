Назвав Путіна божевільним і подякував ЗСУ: емоційна промова Амосова після захисту титулу (відео)

Ярослав закликав світ не забувати про війну в Україні.

Український чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов дав емоційне інтерв'ю одразу після своєї перемоги над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

29-річний українець подякував українським військовим, які захищають нашу країну від російських окупантів, а також людям, які допомагають Україні.

Він назвав божевільним кремлівського диктатора Володимира Путіна та, нагадавши про річницю війни в Україні, закликав світ не забувати про нинішню ситуацію в нашій країні.

"Українці, я люблю вас, мій народе. Вчора була річниця від того моменту, як божевільний Путін розпочав війну в моїй країні. Він хоче вбивати дітей, усіх українців.

Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні. Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", – сказав Ярослав.

An emotional message from @YaroslavAmosov after defending his Welterweight World Championship at #Bellator291. pic.twitter.com/dkv4v04Eqj — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 26, 2023

Амосов переміг Сторлі одностайним рішенням суддів: тричі по 50:45. Він захистив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі, який завоював у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.

У травні минулого року Амосов повинен був провести бій із британцем Майклом Пейджем, проте відмовився від поєдинку та залишився в Україні в період російської військової агресії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Амосов вступив до територіальної оборони Ірпеня, який перебував під окупацією російської армії.

У послужному списку Амосова 27 поєдинків і 27 перемог у змішаних єдиноборствах. Для Сторлі поразка від українця стала другою в кар'єрі, також у його активі 14 перемог.

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