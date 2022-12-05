Назвав Усика "кроликом" і пообіцяв з'їсти: Ф'юрі озвучив дату можливого бою за звання "абсолюта"

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловив готовність вийти в ринг з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

За словами британського чемпіона, його бій з Усиком планують організувати в лютому – березні 2023 року. Також "Циганський король" назвав Олександра "кроликом", якого збирається з'їсти на сніданок.

"Я з нетерпінням чекаю на великий 2023 рік. Я чую всі ці розмови про великі гроші в Саудівській Аравії. Френк Воррен говорив мені, що бій може відбутись в першому кварталі наступного року в лютому або на початку березня. Тож зробімо це. Я готовий, і Усик, схоже, готовий.

Він просто схожий на кролика. У нього очі розташовані далеко одне від одного, і у нього велика щілина в зубах. Мені здається, мій тато дав йому прізвисько "Кролик". Називайте мене "Фермер", бо я зніму шкірку з кролика та з'їм його на сніданок. Ось що ми з ним зробимо. Ви можете поставити мене першим номером, а імена наступних трьох суперників покласти у капелюх та обрати. Це Джойс, Усик і Вайлдер", – цитує Ф'юрі Вoxingnews24.

Нагадаємо, Усик був присутнім у залі під час бою між Ф'юрі та Чісорою, який відбувся 3 грудня в Лондоні. Після своєї перемоги британський чемпіон зухвало звернувся до українця. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

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