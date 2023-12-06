Назвав вирішальний фактор для перемоги: Вайлдер зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер висловився щодо майбутнього бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Американець вважає, що у поєдинку Усик – Ф'юрі кожен з боксерів може здобути перемогу. На його думку, виграє бій той, хто підійде до нього в кращій формі.

"Якщо чесно, я не знаю, хто виграє цей бій. Кожен з них може перемогти. Все залежить від того, хто почуватиметься краще, коли настане час. Головне – як ти почуваєшся, коли настає час бою. Це чесна гра для кожного з них. Кожен може перемогти.

Я просто схвильований цим боєм, оскільки я нарешті дійшов до моменту, коли всі титули будуть у руках одного бійця. І я теж битимуся за всі титули. Мені не потрібно буде бігати за різними чемпіонами.

Я не повинен битися з одним, а потім намагатися забрати пояс в іншого, а потім – у третього. Я не отримував таких можливостей, вони продовжували бігати від мене, але тепер, коли буде боєць з усіма поясами, мої шанси будуть вищими", – сказав Вайлдер в ефірі The Last Stand Podcast.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був саме Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, сам Вайлдер проведе свій наступний бій 23 грудня у саудівському Ер-Ріяді. Суперником "Бронзового бомбардувальника" стане ще один ексчемпіон світу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер.

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