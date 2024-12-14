Назвав вразливе місце українця: Леннокс Льюїс дав пораду Ф'юрі перед реваншем з Усиком

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Знаменитий британський боксер порадив своєму співвітчизнику частіше викидати аперкоти, оскільки вважає це вразливим місцем українця.

Також Леннокс зазначив, що Усик і Ф'юрі обидва мають високий боксерський IQ та свої козирі, які будуть застосовувати у майбутньому поєдинку.

"Усик постійно рухається, по ньому важко влучити, і він знає, що робити. Він зближується, швидко завдає удару, а потім відходить на безпечну відстань. Обидва боксери мають високий боксерський IQ. Ф'юрі має перевагу в габаритах, добре рухається і йому потрібно використати свій джеб.

Мені подобається, коли Тайсон набирає трохи більше ваги, можливо, цього разу він вийде дещо важчим. Він завжди був хорошим бійцем, навіть із зайвою вагою. Завдяки їй він може відштовхувати меншого суперника та тиснути на нього. Є багато різних речей, які Ф'юрі може зробити, щоб вивести Усика з рівноваги та ускладнити для нього завдання перемогти.

У першому бою Тайсон кілька разів зловив Усика аперкотом. Тож якби мене запитали, як би я діяв у рингу проти Усика, то я б відповів, що викидав би хороші аперкоти, бо він вразливий до них. Саме так я проводив би цей бій.

Чи вразливий Олександр до ударів по корпусу? Будь-хто може бути вразливим до ударів по корпусу. Але якщо всі це кажуть, то боєць зазвичай працює над захистом корпусу. Він хоче, щоб усі думали: "Мій корпус міцний, і якщо вони цілитимуться в корпус, то в ту ж мить отримають відповідь", – сказав Льюїс в інтерв'ю BoxNation.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

"Нарешті зупинить його": відомий промоутер зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш