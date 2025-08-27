Називали "раш**тами": дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині

Харків'яни на турнірі у Славському

Дитяча футбольна команда «Квадро» з Харківщини достроково знялася з турніру «Slavsko cup-2025» через ймовірний булінг під час матчу з командою з Львівщини.

Про інцидент повідомив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен.

Що розповіли представники команди з Харківщини

Він повідомив, що під час гри юнаків на поле вибігли двоє п’яних дорослих чоловіків, а пізніше з трибун лунали образливі вигуки у бік дітей.

Максим Стифанищен розповів, що після того, як харківська команда забила гол, на поле почали виходити незадоволені батьки. Вони вирішили, що на воротах стоїть дорослий 20-річний хлопець. Насправді, дитині було 14 років, просто він був дуже рослий, як для свого віку.

«Коли команда „Квадро“ забила другий м’яч, на поле вибігли двоє дорослих чоловіків, в стані алкогольного сп’яніння і накинулись на мене. І тут тренер суперника вступився за нас. Згодом гру було продовжено. А з трибун посипались образи в бік наших дітей: " Ви фашисти», «ваші мами б**ді, а ви вибл**ки» " такого ніколи не буде, щоб рашисти тут перемогли». Хоча ми всі спілкувались українською», — обурюється депутат.

Крім того, за словами Стефанищена, деяких юних футболістів місцеві чоловіки кликали до себе, щоб провести «чоловічу бесіду».

За його словами, матч закінчився з рахунком 3:1 на користь златопільців. Проте батьки місцевої команди домоглися, аби гостям з Харківщини присудили технічну поразку.

«Ввечері мені зателефонував організатор і повідомив, що нам призначено технічну поразку через те, що батьки „підняли кіпіш“, що в нас був великий воротар. Ми завжди вчимо наших дітей єдності й поваги до суперника. Ми не кажемо, що місцеві мешканці погані, а навпаки тут багато гарних і привітних людей», — сказано у дописі.

Влада Златополя вимагає офіційних вибачень

Міський голова Златополя Микола Бакшеєв розповів «Суспільному», що вік воротаря команди з Харківщини дійсно на два роки старший за заявлений вік учасників приватного турніру «Славсько-2025». Турнір був для дітей 2013 року народження, а воротар — 2011 року, і має високий зріст — 185 сантиметрів. Проте під час реєстрації ніяких питань щодо віку та зросту гравця не виникло.

Дитяча футбольна команда «Квадро»

«Це переросло в образи на адресу команди та воротаря особисто, в тому числі це торкалося нас як представників східної частини України. Почався відвертий булінг дітей від деяких нетверезих осіб з трибун, що вийшли після матчу на поле і ледь не влаштували бійку», — каже міський голова.

Бакшеєв каже, що команда завершила змагання, «не бажаючи миритися з тим, що відбулося на полі і поза ним».

«Але ми оскаржуємо не процедуру. Формально були підстави для обурень, адже хлопець був старший заявленого віку, але питання в тому, чи давало це право так поводитися вболівальникам. Це чистої води неспортивна поведінка, а організатори не змогли підтримати правопорядок під час проведення заходу», — розповів Микола Бакшеєв.

Що кажуть організатори турніру

«Ми дуже поважно ставимося до команди з Харківської області, і не розділяємо команди на регіони. Нам дуже прикро, що команда знялася і діти більше не мають можливості грати — сьогодні нагородження, для дітей було би свято. Я вважаю, що зняття з турніру — це емоційна та передчасна реакція тренера команди „Квадро“, — сказав організатор турніру „Славсько-2025“ Олександр Кривенда.

Він запевнив, що щодо осіб, які неадекватно себе поводили після матчу, були вжиті відповідні заходи — їх змусили залишити футбольне поле.

Спочатку організатор заявив, що не буде перепрошувати перед командою зі Златополя, бо «немає у чому». Але коли «Суспільне» опублікувало свій матеріал, він «від імені організаторів турніру» попросив вибачення.

«Ми засуджуємо це та вважаємо, що такого бути не може. Бо всі діти є нашим майбутнім та майбутнім нашої країни. Ми не ділимо та не підтримуємо поділ дітей на регіони, це все — діти нашої України. Ми вжили необхідні заходи», — сказав організатор Олександр Кривенда.

