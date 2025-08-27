ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1342
Час на прочитання
3 хв

Називали "раш**тами": дитяча футбольна команда з Харківщини стикнулася з булінгом на Львівщині

Юних футболістів з Харківщини булили п’яні місцеві дорослі на турнірі у Карпатах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Харків'яни на турнірі у Славському

Харків'яни на турнірі у Славському

Дитяча футбольна команда «Квадро» з Харківщини достроково знялася з турніру «Slavsko cup-2025» через ймовірний булінг під час матчу з командою з Львівщини.

Про інцидент повідомив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен.

Що розповіли представники команди з Харківщини

Він повідомив, що під час гри юнаків на поле вибігли двоє п’яних дорослих чоловіків, а пізніше з трибун лунали образливі вигуки у бік дітей.

Максим Стифанищен розповів, що після того, як харківська команда забила гол, на поле почали виходити незадоволені батьки. Вони вирішили, що на воротах стоїть дорослий 20-річний хлопець. Насправді, дитині було 14 років, просто він був дуже рослий, як для свого віку.

«Коли команда „Квадро“ забила другий м’яч, на поле вибігли двоє дорослих чоловіків, в стані алкогольного сп’яніння і накинулись на мене. І тут тренер суперника вступився за нас. Згодом гру було продовжено. А з трибун посипались образи в бік наших дітей: " Ви фашисти», «ваші мами б**ді, а ви вибл**ки» " такого ніколи не буде, щоб рашисти тут перемогли». Хоча ми всі спілкувались українською», — обурюється депутат.

Крім того, за словами Стефанищена, деяких юних футболістів місцеві чоловіки кликали до себе, щоб провести «чоловічу бесіду».

За його словами, матч закінчився з рахунком 3:1 на користь златопільців. Проте батьки місцевої команди домоглися, аби гостям з Харківщини присудили технічну поразку.

«Ввечері мені зателефонував організатор і повідомив, що нам призначено технічну поразку через те, що батьки „підняли кіпіш“, що в нас був великий воротар. Ми завжди вчимо наших дітей єдності й поваги до суперника. Ми не кажемо, що місцеві мешканці погані, а навпаки тут багато гарних і привітних людей», — сказано у дописі.

Влада Златополя вимагає офіційних вибачень

Міський голова Златополя Микола Бакшеєв розповів «Суспільному», що вік воротаря команди з Харківщини дійсно на два роки старший за заявлений вік учасників приватного турніру «Славсько-2025». Турнір був для дітей 2013 року народження, а воротар — 2011 року, і має високий зріст — 185 сантиметрів. Проте під час реєстрації ніяких питань щодо віку та зросту гравця не виникло.

Дитяча футбольна команда «Квадро»

Дитяча футбольна команда «Квадро»

«Це переросло в образи на адресу команди та воротаря особисто, в тому числі це торкалося нас як представників східної частини України. Почався відвертий булінг дітей від деяких нетверезих осіб з трибун, що вийшли після матчу на поле і ледь не влаштували бійку», — каже міський голова.

Бакшеєв каже, що команда завершила змагання, «не бажаючи миритися з тим, що відбулося на полі і поза ним».

«Але ми оскаржуємо не процедуру. Формально були підстави для обурень, адже хлопець був старший заявленого віку, але питання в тому, чи давало це право так поводитися вболівальникам. Це чистої води неспортивна поведінка, а організатори не змогли підтримати правопорядок під час проведення заходу», — розповів Микола Бакшеєв.

Що кажуть організатори турніру

«Ми дуже поважно ставимося до команди з Харківської області, і не розділяємо команди на регіони. Нам дуже прикро, що команда знялася і діти більше не мають можливості грати — сьогодні нагородження, для дітей було би свято. Я вважаю, що зняття з турніру — це емоційна та передчасна реакція тренера команди „Квадро“, — сказав організатор турніру „Славсько-2025“ Олександр Кривенда.

Він запевнив, що щодо осіб, які неадекватно себе поводили після матчу, були вжиті відповідні заходи — їх змусили залишити футбольне поле.

Спочатку організатор заявив, що не буде перепрошувати перед командою зі Златополя, бо «немає у чому». Але коли «Суспільне» опублікувало свій матеріал, він «від імені організаторів турніру» попросив вибачення.

«Ми засуджуємо це та вважаємо, що такого бути не може. Бо всі діти є нашим майбутнім та майбутнім нашої країни. Ми не ділимо та не підтримуємо поділ дітей на регіони, це все — діти нашої України. Ми вжили необхідні заходи», — сказав організатор Олександр Кривенда.

Раніше повідомлялося, що водій таксі завершив поїздку через прохання пасажирів говорити українською.

Дата публікації
Кількість переглядів
1342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie