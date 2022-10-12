"Не бачимо причин для цього": Чеферін ганебно виправдася за участь збірної Білорусі в Євро-2024

Президент УЄФА відповів на питання, чому Білорусь братиме участь у кваліфікації Євро-2024.

Президент УЄФА Александер Чеферін не бачить причин для недопуску збірної Білорусі до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport Bild, пише Kurier.

"Викиньте всіх геть" – це трохи популістичний заклик. Нині ми не бачимо причин для цього. Якщо щось зміниться, ми обов'язково відреагуємо. Політики повинні поважати наші повноваження приймати рішення. Ми ж не читаємо політикам проповіді, що їм треба робити", – заявив він.

Наразі команди з Білорусі можуть брати участь у матчах УЄФА, але домашні ігри мають проводитись за кордоном та за порожніх трибун.

"Покарання" для збірної Білорусі від УЄФА

Незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі веде проти України, УЄФА не відсторонив білоруську збірну від участі у відборі на Євро-2024.

Крім того, УЄФА несподівано вирішив безкоштовно забезпечувати національні та молодіжні збірні Білорусі екіпіруванням у 2022–2026 роках у рамках програми підтримки малих та середніх федерацій.

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