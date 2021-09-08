"Не бачив її 27 років в Україні": міністр спорту відреагував на гучний скандал з фігуристкою Баюл

"Не бачив її 27 років в Україні": міністр спорту відреагував на гучний скандал з фігуристкою Баюл

Вадим Гутцайт зізнався, що намагався запросити чемпіонку на святкування 30-річчя Незалежності України, однак не було зв'язку.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував скандальну ситуацію з олімпійською чемпіонкою Оксаною Баюл, яку не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України.

"27 років тому Оксана Баюл поїхала в США. Вона не вибрала Україну, вона вибрала іншу країну. Це справа кожної людини. Багато наших чемпіонів зараз теж живуть в США, в Ізраїлі, в Німеччині. Нам тоді потрібно всіх запрошувати.

Я дуже поважаю першого олімпійського чемпіона в Україні В'ячеслава Олійника. Він теж перший. Він скромна людина, потужний. Його всі поважають, він живе в Україні. Я вважаю, що це справа кожного - не запросили першу олімпійську чемпіонку, яка 27 років, ціле життя, живе в США.

Чому Лілія Подкопаєва, абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, завжди поруч на всіх святах? Вона поруч зі спортом, з Федерацією гімнастики. Нещодавно помер заслужений тренер Остапенко. Лілія прилетіла зі США, допомогла з похоронами. Якщо у людини є любов до України, бажання бути поруч, то вона завжди буде поруч. Але Баюл... Я взагалі не бачив її 27 років в Україні, чув тільки якісь її слова.

Відверто кажучи, я їй телефонував, але не було зв'язку. Це було ще до початку святкувань. Вона не відповіла. Я хотів її запросити, так як почув, що у неї є якась образа", - сказав Гутцайт в інтерв'ю "Громадське".

Також Міністр спорту прокоментував ситуацію з плавчинею Яною Клочковою, яка теж поскаржилася, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України.

"Яну Клочкову я дуже поважаю. Вона вигравала олімпійські медалі на моїх очах. Я спілкувався з Федерацією про те, чому Яну не запросили. Вони сказали, що за три дні їй телефонували, але вона не відповідала", - заявив Гутцайт.

Нагадаємо, раніше Баюл повідомила у соцмережі, що її не запросили на святкування 30 річниці Незалежності України. Після цього вона відмовилася від українського паспорта, чим викликала в Мережі обурення. У відповідь Оксана заявила, що народилася "русской", а помре американкою. У День Незалежності України Баюл закуталася прапором США.

Виборола перше олімпійське золото – історія Оксани Баюл

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання