"Не бачу ні регресу, ні покращення": екскерманич "Динамо" оцінив нинішній рівень чемпіонату України

Ребров вважає, що українському футболу заважає політична ситуація.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров поділився враженнями від досягнень українського футболу за останній час.

Фахівець висловив думку, що його розвитку дуже заважає політика.

"Звичайно, я стежу за українським футболом. Різниця в часі не дозволяє дивитись прямі трансляції, але вранці я дивлюся у повторі багато матчів.

Я не бачу ні регресу, ні покращення, гадаю, український футбол залишився на тому ж рівні. Коли я працював в Україні, у клубах були кваліфіковані легіонери. Зараз також багато легіонерів, але їхня кваліфікація, на мою думку, недостатня, щоб створювати конкуренцію нашим топ-командам. Я не бачу, що наш футбол став кращим чи гіршим. Мені подобається дивитися та стежити за українським футболом.

Коли підніметься "Металіст", а влада в Україні зміниться – знову можуть змінитись керівники якихось клубів. Ніхто не знає, що буде у майбутньому. У нас футбол здебільшого залежить від політики в країні", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо" , з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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