"Не бачу просвіту": відома російська легкоатлетка готова попрощатися зі спортом через "бан" країни-агресорки

Російська стрибунка у довжину Дар'я Клішина може завершити кар'єру на тлі відсторонення спортсменів РФ та Білорусі від міжнародних змагань через повномасштабну війну проти України.

Про це повідомила сама 31-річна легкоатлетка. Вона розповіла, що не бачить подальших перспектив допуску атлетів країн-агресорок до міжнародних турнірів, тому всерйоз розглядає варіант із завершенням кар'єри.

Клішина також зазначила, що збирається залишитится жити в США, куди перебралася ще 2013 року.

"Не бачу просвіту зараз, тому сподіватися на щось і тренуватися не бачу сенсу. Хтось, можливо, бачить. Я вважаю, що спорт - не кінець життя. Це частина, чудовий відрізок, але не все життя. Так, я присвятила цьому більшу частину часу, але є безліч можливостей та інших справ, напрямів, чим може займатися спортсмен поза кар'єрою. А просто намагатись пролонгувати її заради можливого повернення на міжнародну арену я не хочу. Мені хочеться знати на 100%, а не бути в режимі очікування", - сказала Клішина в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Р-Спорт".

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