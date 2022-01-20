Не більше трьох гравців із одного клубу: ФІФА запровадила нові правила оренди

Не більше трьох гравців із одного клубу: ФІФА запровадила нові правила оренди

Обмеження набудуть чинності з літа 2022 року.

ФІФА запровадила обмеження щодо кількості орендованих футболістів у клубах, повідомляється на офіційному сайті організації.

Повідомляється, що вони набудуть чинності з липня 2022 року. Кожен клуб зможе мати не більше восьми орендованих гравців у своєму складі. Також не більш як вісім футболістів кожен клуб зможе віддавати в оренду.

У липні 2023 року кількість орендованих та відданих в оренду футболістів у кожному клубі має бути скорочена до семи, а у липні 2024-го – до шести.

ФІФА також запровадить ліміт на кількість орендованих між конкретними клубами: протягом сезону клуб зможе мати не більше трьох гравців, відданих в оренду одному клубу, та таку саму кількість гравців, взятих в оренду з одного клубу.

Водночас, обмеження не стосуватимуться вихованців клубу, а також гравців до 21 року. Окремим національним асоціаціям дадуть три роки на впровадження нових правил.

Після затвердження нових правил мінімальним терміном оренди буде інтервал між двома трансферними вікнами (півроку). Максимальним – один рік.

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