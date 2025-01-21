"Не битиметься з Усиком": промоутер висловився про можливе повернення Володимира Кличка у ринг

Том Леффлер, колишній промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка, прокоментував можливе повернення свого експідопічного у професійний бокс.

Він впевнений, що 48-річний українець здатен знову вийти в ринг і побити рекорд американця Джорджа Формана, який залишається найстаршим чемпіоном світу в історії боксу у надважкій вазі.

Зазначимо, що Форман завоював титули WBA і IBF у надважкій вазі у віці 45 років та 9 місяців. Тож якщо Володимир Кличко зможе знову здобути хоча б один з поясів, то стане найбільш віковим чемпіоном світу в хевівейті за всю історію боксу.

"Володимир казав, що він би побився за титул, побив рекорд Джорджа Формана, тож побачимо, що станеться. Йому 48, буде 49 у березні, але якщо хтось може це зробити, то це Володимир. Не буду казати за нього.

Очевидно, що він не битиметься з Усиком. Він має нерозв'язані питання з Ф'юрі, але той, здається, вирішив піти на чергову перерву", – сказав Леффлер в інтерв'ю ESNEWS.

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Кличко-молодший завершив кар’єру 2017 року після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Перед цим він 2015 року програв одноголосним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко відповів, чи повернеться у ринг.

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