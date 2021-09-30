"Не бійтеся мріяти": зірка українського спорту захопила яскравими весільними знімками

Олімпійська призерка Анжеліка Терлюга вийшла заміж за свого хлопця Володимира Зарецького.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга запостила в Instagram фотографії зі свого весілля з Володимиром Зарецьким.

Закохані одружилися 26 вересня. Пишне весілля пара відгуляла в заміському ресторані "Мюнхгаузен", розташованому поблизу Одеси.

Також читайте Грандіозний шлюб Світоліної та Монфіса: все про головне спортивне весілля року

Своїми емоціями 29-річна спортсменка вирішила поділитися з уболівальниками в соцмережі, додавши до весільних фотографій щире зізнання.

"Чоловік і Дружина. Всі ви знаєте, що 26 вересня - це день нашого з Володимиром весілля, це саме той день, який ми запам'ятаємо назавжди (а ви будете спостерігати наші спільні фотографії з цього дня ще дуже довго).

Я шалено щаслива з тобою. Я часто мрію, і не раз загадувала, яким буде мій чоловік і як би я хотіла, щоб він ставився до мене. І через деякий час я отримала бажане.

Не бійтеся мріяти, не бійтеся своїх бажань, завжди йдіть до кінця в будь-яких рішеннях, щоб бути по справжньому щасливою людиною. Не бійтеся жодних змін. І ніколи не йдіть на компроміс із собою, якщо щось не так. Все повинно бути ідеально. А ​​якщо вірити і чекати, то так і буде", - написала Анжеліка.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

У коментарях під публікацією спортсменки фоловери вітають пару з визначною подією та бажають довгих і щасливих років сімейного життя.

На олімпійському турнірі в Токіо Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Також Анжеліка - триразова чемпіонка Європи з карате.

Раніше Терлюга написала емоційний пост і відмовилася від усіх інтерв'ю після того, як нібито сказала, що їй не подобається район, в якому їй подарували квартиру за олімпійську медаль у Токіо. Каратистка у сторіз Instagram написала, що всім задоволена, а її слова перекрутили журналісти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання