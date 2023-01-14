"Не брала ракетку до рук сім місяців": Світоліна повідомила, коли планує повернутися на корт

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка наразі перебуває у декретній відпустці, розповіла, коли збирається відновити спортивну кар'єру.

В інтерв'ю The New York Times 28-річна тенісистка заявила, що розраховує повернутися на корт майбутнього літа.

"Я постараюся бути готовою до літа, але намагаюся не квапити події. Тому що я знаю, що мені потрібно бути дуже сильною, щоб повернутися до змагань, тому що зараз теніс вимагає високої фізичної підготовки. Всі групи м'язів повинні бути готові.

Після того, як ви не грали понад сім місяців і не займались так багато після вагітності, звичайно, ваше тіло буде іншим. І я повинна справді розбити все на маленькі шматочки, щоб зібрати воєдино всю силу мого тіла, яка мені знадобиться, якщо я хочу повернутися на вершину", – сказала Світоліна.

Також українка розповіла про психологічний тиск, з яким зіткнулася через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України.

"Я не брала ракетку до рук сім місяців. Хотіла відключитися від тенісу. Можливо, надмірна реакція була через те, що сталося наприкінці лютого, і всі ці нерви, весь цей тиск. Турніри, в яких брала участь, напевно, були занадто важкими для мене психологічно, тому я була дуже рада повністю відключитися. Моя мета зараз – повернутися. Впевнена, що не буду шкодувати про те, що взяла цю паузу", – резюмувала Еліна.

Нагадаємо, в середині жовтня 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Пара вирішила дати дівчинці ім'я Скай.

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