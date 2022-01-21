Не Бразилія: ексгравець "Шахтаря" та збірної України визначився зі своїм футбольним майбутнім

Марлос заявив, що йому не вдалося домовитися про підписання контракту з бразильським клубом.

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос розповів, де збирається продовжити кар'єру.

За словами 33-річного футболіста, він планував пограти за бразильський "Атлетіко Паранаенсе", проте сторони не змогли домовитися. Відтак, Марлос вирішив обрати варіант виступів за американський клуб.

"Я вирішив грати у США, тому що не було пропозицій від "Атлетіко Паранаенсе". Я засмучений, але, на жаль, це все, що я можу сказати. У мене були запити від "Сан-Паулу", "Атлетіко Мінейро" та деяких інших бразильських команд. Я відхилив їх усі. Так буває, але життя продовжується.

Не думаю, що в майбутньому ще пограю за "Атлетіко Паранаенсе". Я був доступний, але вони не зробили мені пропозиції. Я відмовився від подовження контракту з "Шахтарем" для того, аби все зробити правильно. Але коли я приїхав, то з’ясував, що до мене немає інтересу з боку клубу. У будь-якому випадку я продовжуватиму підтримувати команду", - цитує Марлоса Superesportes.

Марлос залишив "Шахтар" у грудні минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "гірниками".

у грудні минулого року після того, як у нього закінчився контракт із "гірниками". Хавбек перейшов до "помаранчево-чорних" з харківського "Металіста" у 2014 році. Разом із "гірниками" він завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.

Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.

Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.

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