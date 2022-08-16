"Не будь він шульгою, вирубив би його": Джошуа згадав перший бій з Усиком та зробив самовпевнену заяву щодо реваншу

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, чому не зміг перемогти українця Олександра Усика в першій дуелі.
Так, 32-річний британець вважає, що головною його проблемою у протистоянні з українцем є його лівостороння стійка. Джошуа некомфортно почувається у поєдинках із лівшами.
Слова Джошуа наводить у Twitter журналіст Байкл Бенсон.
"Мені потрібні корективи, щоб мати справу з шульгою, бо для мене такі боксери — справжній жах. Клянусь, якби Олександр не був шульгою, я б вирубив його, 100%", - сказав Джошуа.
Окрім того, британець заявив, що має намір нокаутувати Усика.
"Мій настрій у першому бою полягав у тому, щоб перебоксувати мого суперника. Тоді я хотів перебоксувати свого суперника, а в суботу хочу нокаутувати його.
Раніше я більше зосереджувався на різних речах у своїй кар’єрі, наприклад, на тому, щоб мати найкращий джеб, завдавати ударів та не отримувати у відповідь. Але зараз мені все одно наскільки гарний мій джеб. Я маю зосередитися на агресивному аспекті та на змагальному дусі. Мені байдуже, наскільки гарний мій суперник – мій дух суперництва подолає всі перешкоди.
Я багато чого змінив – табір, тренувальні місця, є зміни в команді. Це вимагало певного часу, проте я зміг швидко відновитися. Думаю, що в суботу ви зможете побачити те, над чим ми працювали останні 10 місяців. Потрібно думати про перемогу, відмовлятися від думки бути переможеним. До бою треба підійти з думкою про перемогу.
Я не хочу повертатися до Лондона без поясів. Я говорив, що вони нічого не означають, але в глибині душі вони мають певну цінність. Я хочу перемогти. Я вірю, що все здійсниться", - зазначив Джошуа.
Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.