"Не будь він шульгою, вирубив би його": Джошуа згадав перший бій з Усиком та зробив самовпевнену заяву щодо реваншу

Так, 32-річний британець вважає, що головною його проблемою у протистоянні з українцем є його лівостороння стійка. Джошуа некомфортно почувається у поєдинках із лівшами.

Слова Джошуа наводить у Twitter журналіст Байкл Бенсон.

"Мені потрібні корективи, щоб мати справу з шульгою, бо для мене такі боксери — справжній жах. Клянусь, якби Олександр не був шульгою, я б вирубив його, 100%", - сказав Джошуа.

Окрім того, британець заявив, що має намір нокаутувати Усика.

"Мій настрій у першому бою полягав у тому, щоб перебоксувати мого суперника. Тоді я хотів перебоксувати свого суперника, а в суботу хочу нокаутувати його.

Раніше я більше зосереджувався на різних речах у своїй кар’єрі, наприклад, на тому, щоб мати найкращий джеб, завдавати ударів та не отримувати у відповідь. Але зараз мені все одно наскільки гарний мій джеб. Я маю зосередитися на агресивному аспекті та на змагальному дусі. Мені байдуже, наскільки гарний мій суперник – мій дух суперництва подолає всі перешкоди.

Я багато чого змінив – табір, тренувальні місця, є зміни в команді. Це вимагало певного часу, проте я зміг швидко відновитися. Думаю, що в суботу ви зможете побачити те, над чим ми працювали останні 10 місяців. Потрібно думати про перемогу, відмовлятися від думки бути переможеним. До бою треба підійти з думкою про перемогу.

Я не хочу повертатися до Лондона без поясів. Я говорив, що вони нічого не означають, але в глибині душі вони мають певну цінність. Я хочу перемогти. Я вірю, що все здійсниться", - зазначив Джошуа.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.