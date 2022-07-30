"Не будемо просити вибачення": президент "Фенербахче" - про скандування фанатами імені Путіна в матчі з "Динамо"

Під час поєдинку в Стамбулі фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо".

Такий вчинок розлютив не лише українців, а й головного тренера "біло-синіх" Мірчу Луческу, який через це не прийшов на післяматчеву пресконференцію.

Після поєдинку "Фенербахче" на офіційному сайті відреагував на кричалку своїх фанів про Путіна. У заяві клубу йшлося, що такі дії вболівальників не відображають позицію клубу. Своєю чергою, УЄФА розпочав розслідування скандального інциденту.

Тепер же мерзенну витівку турецьких уболівальників вирішив прокоментувати президент "Фенербахче" Алі Коч. Він зазначив, що подібні вигуки фанатів є "неприйнятними та необов'язковими", але водночас наголосив, що стамбульський клуб не збирається просити вибачення в України.

"Ми не будемо просити вибачення в України. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла - це він повинен просити вибачення у нас. Ви, мабуть, були вражені прихильниками протилежної команди, які з трепетом ставляться до кожної теми в ЗМІ. Ми зосереджені на об'єднанні, а не на розділенні. Існує багато факторів, що розділяють цю країну, і футбол не повинен бути на першому місці.

Я думав про ці подвійні стандарти щодо "Фенербахче" впродовж двох днів. Ми обговорюємо подію, що тривала 20 секунд. Нагадаю вам, що матч тривав 120 хвилин. Ми пропустили другий гол, нічого не сталося, ми вилетіли. Не було жодних святкувань. Мені видається, що така поведінка є неналежною та необов'язковою. Але що ми зробимо? Закриємо їхні роти на застібку?

Мені видається, що такі вигуки є неприйнятними та необов'язковими, навіть у моменти люті. Але я засуджую тих, хто намагається повісити цей ярлик на всю спільноту "Фенербахче" з її 115-річною історією, та тих, хто намагається заявити, що 20-секундні вигуки були сплановані. Позиція Туреччини та "Фенербахче" щодо вторгнення Росії до України є однозначною. Якою є ця позиція? Ми не поділяємо нічию сторону. У нас є українські та російські гравці.

Запитайте нас про "Шахтар". Ми зіграли товариський матч з ними та передали отримані гроші до України. Ми приймали в себе "Шахтар" протягом 15 днів до самого матчу. Половину часу вони провели на базі федерації, а іншу половину - в Стамбулі на нашій інфраструктурі. Це був хороший матч. Та я засуджую тих, хто намагається оцінювати нас за 20-секундною кричалкою", - наводить слова Коча видання NTVSpor.

Раніше повідомлялося, що на ганебний вчинок також відреагував відомий азербайджанський художник-ілюстратор Гюндуз Агаєв, присоромивши турецьких фанатів промовистою карикатурою.

Нагадаємо, в Туреччині київський клуб зумів здобути перемогу та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У наступному раунді "Динамо" поміряється силами з австрійським "Штурмом".

Поєдинки з австрійцями будуть зіграні 3-го та 9-го серпня.

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