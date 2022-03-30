"Не будьте байдужими": Андрій Шевченко закликав продовжувати допомагати Україні

Тренер подякував усім, хто підтримує український народ.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував світову спільноту за підтримку України, і вкотре закликав зупинити російських окупантів.

"Я хочу сказати велике спасибі всім людям, хто підтримує Україну та дає мені можливість говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої ​​війни.

Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, розповсюджуйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації. Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – рятуйте Україну. Все буде Україна", - написав Шевченко у Instagram.

Шевченко тренував збірну України упродовж п'яти років. Минулого року національна команда під його керівництвом вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський вирішив продати свою футболку національної збірної з написом Stop War на аукціоні eBay.

Читайте також:

Окупанти розбомбили будинок віцепрезидента "Металіста" під Харковом

"Використовують спорт як пропаганду": гендиректор "Шахтаря" закликав вигнати Росію з УЄФА та ФІФА

"Російська повія": уболівальники збірної Польщі передали привіт країні-агресорці (відео)