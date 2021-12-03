"Не буду знову зупинятися на цій темі": зірка "Барселони" не збирається завершувати кар'єру

"Не буду знову зупинятися на цій темі": зірка "Барселони" не збирається завершувати кар'єру

Агуеро звернувся до своїх шанувальників.

Нападник "Барселони" Серхіо Агуеро не збирається думати про завершення кар'єри через проблеми з серцем.

Про це аргентинський форвард заявив під час трансляції у Twitch.

"Я не буду знову зупинятися на цій темі, адже ви вже знаєте, що у мене все добре. Я хотів подякувати всім за підтримку, яку надали мені через соціальні мережі та інше. Мені справді надіслали багато повідомлень", – наводить слова Агуеро TMW.

Агуеро влітку вільним агентом перейшов до "Барселони" з "Манчестер Сіті". Аргентинець пропустив старт сезону через травму литкового м'яза.

На його рахунку один гол у п'яти матчах "блаугранас" у всіх турнірах.

У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, і він був замінений. Подальше обстеження виявило проблеми з серцем, тому Агуеро вже понад місяць не потрапляє до заявки.

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