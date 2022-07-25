"Не будуть люди дивитись на наших хлопців": у РФ визнали, що без легіонерів їхній футбол нікому не потрібен

У Російському футбольному союзі (РФС) наголосили на тому, що без закордонних гравців їхній чемпіонат дивитися ніхто не буде.

Відповідну заяву зробив член Комітету з етики РФС Андрій Созін.

Про це він заявив у інтерв'ю "Чемпіонату".

Зокрема, Созін зазначив, що у разі відмови від легіонерів російський футбол чекає падіння інтересу з боку вболівальників. Це неодмінно позначиться на відвідуваності матчів та рейтингах телевізійних трансляцій, що призведе до суттєвого зниження фінансових доходів ліг та клубів.

Він визнав, що першість РФ просто не має зіркових гравців з паспортом країни-агресора.

"Я вчора дивився кілька матчів чемпіонату через призму пропозиції заступника гендиректора "Зеніту" Аршавіна прибрати легіонерів з ліги, щоб грали лише наші хлопчики. Хоча ще до туру розумів, що ті хто вкладають у наш футбол великі гроші: букмекери та титульні спонсори, "МИР", наприклад, здригнулися. Вони вкладають у те, що маєнормально виглядати.

Не будуть люди дивитись футбол за участю тільки наших хлопців! Але люди ходять на зірок, яких і так залишилося мало. Навіщо ж руйнувати все далі?", - сказав Созін.

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