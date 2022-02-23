"Не було жодних шансів на порятунок: з'явилися нові подробиці про загибель аргентинського футболіста Еміліано Сали

"Не було жодних шансів на порятунок: з'явилися нові подробиці про загибель аргентинського футболіста Еміліано Сали

Трагедія трапилася ще на початку 2019 року.

Стали відомі нові подробиці щодо авіакатастрофи за участю аргентинського футболіста - Еміліано Сали.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що у Сали не було жодних шансів врятуватися після падіння повітряного судна у води Ла-Маншу. Аргентинець був непритомним через отруєння чадним газом. Результати аналізів крові, взятих із тіла футболіста, показали перевищення токсичного рівня отруєння чадним газом (у нього була насиченість 58% монооксиду).

Як відомо, аргентинець взимку 2019 року перебрався у "Кардіфф" із французького "Нанта" за 15 млн євро, але повернувся до Франції, щоб попрощатися з уже колишнім клубом та залагодити побутові питання. Літак, який мав доставити його знову до Великої Британії, так і не приземлився.

21 січня 2019 року, 28-річний аргентинський футболіст Еміліана Сала та 59-річний пілот Девід Ібботсон загинули після падіння літака, який перевозив гравця до нового клубу "Кардіфф Сіті".

та 59-річний пілот загинули після падіння літака, який Уламки транспортного засобу Piper PA-47 Malibu були знайдені на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.

7 лютого рятувальна група витягла тіло Сали, а вже наступного дня поліція офіційно визнала загибель аргентинського футболіста. Тіло пілота так і не знайшли.

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