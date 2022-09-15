Не "Циганський король": Усик назвав ім'я наступного суперника та прокоментував втечу Ф'юрі від бою за "абсолюта"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вирішив не чекати поки Тайсон Ф'юрі проведе добровільний захист титулу проти Ентоні Джошуа та обрав собі наступного суперника.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував рішення Тайсона Ф'юрі відмовитися від бою за "абсолюта" та викликати на ринг Ентоні Джошуа.

"У мене немає особливих почуттів щодо бою Ф'юрі – Джошуа. Мені абсолютно байдуже, з ким хоче битися Тайсон. Моя команда працює над тим, щоб повернути мене на ринг.

Ні, я зовсім не розлючений через те, що Ф'юрі проміняв мене на Ентоні. Більша проблема полягає в тому, що Тайсон Ф'юрі не дозволив фанатам побачити один із найкращих боїв в історії боксу. Це його вина. Не моя. Отже, я зовсім не розлючений. Тайсон Ф'юрі може битися з ким завгодно. З точки зору спортивної майстерності, звичайно, це некоректно щоб Ф'юрі бився з Джошуа, а не зі мною", - цитує Усика The Ring.

Також українець назвав ім'я свого імовірного суперника.

"З ким я хочу провести наступний поєдинок? З Деонтеєм Вайлдером. Вайлдер – небезпечний боєць. Наш поєдинок, швидше за все, відбудеться в США", - зазначив він.

Раніше сам Вайлдер говорив про бажання вийти на ринг з українським чемпіоном.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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