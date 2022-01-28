"Не дали сходити до туалету": аргентинський футболіст обурився ставленням до його збірної в Чилі

"Не дали сходити до туалету": аргентинський футболіст обурився ставленням до його збірної в Чилі

Родріго де Пауля розлютив прийом, який "альбіселесте" влаштував їхній суперник.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго де Пауль поскаржився на умови, в яких його команді довелося опинитися перед гостьовим матчем відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Чилі.

"Нам навіть не дали сходити до туалету, коли ми вийшли з літака. Вони відключили наші кондиціонери, ми не мали води. Постійно вмикали сирени протягом нашого перебування в готелі.

Я не кажу, що це правильно чи неправильно. Але ми, аргентинці, завжди повинні робити так, щоб кожна команда, яка приїхала до нашої країни, почувалася максимально комфортно. Перемагати потрібно на футбольному полі, а не в закулісних суперечках", - наводить слова де Пауля видання Goal.

Зазначимо, що вивести аргентинців з ладу негостинним прийомом чилійцям не вдалося. Команда Ліонеля Скалоні виграла з рахунком 1:2 завдяки голам Анхеля Ді Марії та Лаутаро Мартінеса.

Аргентина (32 бали) йде другою в групі південноамериканського відбору і вже забезпечила собі путівку на ЧС-2022.

Команди Чилі продовжує боротьбу за потрапляння на мундіаль в Катарі, посідаючи наразі сьому сходинку - 16 очок після 15 зіграних матчів.

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