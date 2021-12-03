Не дали суперникам жодного шансу: у НБА оновили рекорд з різниці очок

Не дали суперникам жодного шансу: у НБА оновили рекорд з різниці очок

"Мемфіс" тотально знищив "Оклахому-Сіті".

"Мемфіс Гріззліз" у матчі регулярного чемпіонату НБА здобув нищівну перемогу над "Оклахомою". Гра завершилася із рахунком 152:79.

Різниця склала 73 очки, що стало навим рекордом в історії турніру.

"Гриззліс" використали у четвер 12 гравців, дев'ять із них набрали по 10 і більше очок. Найрезультативнішим став форвард Джарен Джексон (27 очок). "Мемфіс" провів зустріч без свого найкращого баскетболіста, травмованого Джа Морента.

На велику перерву команди пішли з рахунком 72:36. Найбільша перевага "Гризліс" в ході гри досягала позначки 78.

Через п'ять хвилин після стартового спірного "Мемфіс" вів 12:8, але потім різко нарощував перевагу. "Гриззліс" оновили клубний рекорд, реалізувавши 62,5% з гри.

Попередній рекорд було встановлено 17 грудня 1991 року, коли "Клівленд Кавальєрс" розгромив "Майамі Хіт" з рахунком 148:80.

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