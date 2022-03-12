"Не дайте їм жодного голосу": український футболіст закликав зупинити "референдум" щодо створення "ХНР"

"Не дайте їм жодного голосу": український футболіст закликав зупинити "референдум" щодо створення "ХНР"

Коваленко знову звернувся до жителів рідного міста.

Російські окупанти готуються провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки".

Півзахисник збірної України та італійської "Спеції" Віктор Коваленко звернувся до мешканців свого рідного міста.

"Херсоне! Російські окупанти готують референдум щодо створення Херсонської народної республіки. Не дайте їм жодного голосу. Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогові ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна", - написав Коваленко на своїй сторінці Instagram.

Сьогодні футболіст допоміг своїй команді перемогти у матчі 29-го туру італійської Серії А проти "Кальярі".

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