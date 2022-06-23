Не дихала протягом двох хвилин: американська синхроністка знепритомніла в басейні на Чемпіонаті світу

Представниця США з артистичного плавання Аніта Альварес знепритомніла після виступу.

Так, під час фіналу в довільному соло, де "срібло" виборола українка Марта Фєдіна, одна з її суперниць знепритомніла одразу після виконання програми.

Про це повідомляє Marca.

Альварес, яка посідала сьоме місце після кваліфікації, виступила у фіналі й змогла завершити програму, що триває до 2:45 хвилини. Американка закінчила вправу, але не виплила на поверхню. Це помітили глядачі на трибунах і почали подавати сигнали. Тренерка спортсменки Андреа Фуентес стрибнула у воду й витягнула непритомну підопічну з басейну з допомогою ще одного рятувальника. Спортсменка не дихала протягом двох хвилин.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Пізніше Аніті надали медичну допомогу. Лікарі перевірили стан американської спортсменки. На щастя, з Альварес вже гаразд, її життю нічого не загрожує, усі показники у нормі. 23 червня лікарі ухвалять рішення про її участь у командних змаганнях у Будапешті.

Оскільки Альварес завершила програму, судді виставили їй оцінку – 87.6333, що була ідентична її балам у кваліфікації. Врешті американська синхроністка посіла сьоме місце. Зазначимо, що подібний інцидент трапився з Альварес не вперше. Минулого року спортсменка втратила свідомість під час дует-програми на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Тоді її так само врятувала тренерка, яка стрибнула за нею в басейн.

Додамо, що Альварес — дворазова "бронзова" медалістка Панамериканських ігор у синхронному плаванні та учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жайнеро та Токіо. Окрім того, вона є восьмиразовою чемпіонкою етапів Світової серії. Загалом має 26 медалей такого рівня. Альварес тричі визнавалася найкращою артистичною плавчинею року в США (2016, 2019 – у дуеті, 2021 – у соло).

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