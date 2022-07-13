Не "Динамо": Ярмоленко офіційно підписав контракт із новим клубом

32-річний Ярмоленко офіційно став гравцем команди з ОАЕ, яку тренує український фахівець Сергій Ребров.

Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону 2022/23. Про це повідомив клуб із ОАЕ.

Ярмоленко перебрався до "Аль-Айна" в статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

"Привіт, вболівальники "Аль-Айна". Я щасливий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", - сказав Ярмоленко у презентаційному відео.

الأوكراني أندري يارمولينكو



من ⚒️ إلى الزعـامـة ولغاية 2023 ⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про можливе повернення Ярмоленка до київського "Динамо". Нібито хавбек навіть мав розмову з головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу. Як бачимо, Андрій вирішив продовжити футбольний шлях в іншому місці.

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Читайте також:

"Ліон" розгромно переміг основу "Динамо" у благодійному матчі завдяки дублерам

Перемога резервістів: Супряга та Волошин допомогли "Динамо" перемогти 7-разового чемпіона Франції у спарингу

Україна виборола історичну медаль юніорського ЧС-2022 з веслування