Не для того, про що ви подумали: Англії дозволили віагру перед матчем з Мексикою на ЧС-2026

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дозволило гравцям збірної Англії вжити віагру перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики.

Про це повідомляє TalkSport.

Команда "Трьох левів" може вдатися до такого кроку, щоб полегшити пристосування до високогір'я у Мехіко, де повинен відбутися поєдинок.

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Легендарний стадіон "Ацтека" розташований на висоті близько 2240 метрів над рівнем моря, де знижується рівень кисню, що впливає на витривалість футболістів.

Раніше головний тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що гравцям неможливо адаптуватися до високогір'я після перельоту з Канзас-Сіті. Саме тому вони можуть використовувати відомий препарат.

Віагра найбільш відома лікуванням еректильної дисфункції, але спочатку була розроблена як засіб від високого кров'яного тиску. Вітамін В розширює кровоносні судини в легенях після блокування ферменту, який їх обмежує, що є критично важливим на великих висотах.

Матч Мексика — Англія відбудеться у понеділок, 6 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

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Переможець пари Мексика — Англія в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Бразилія — Норвегія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Аргентина з голом Мессі насилу дотиснула Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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