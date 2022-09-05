Не дочекався на Усика: Ф'юрі запропонував жертві українця вийти на ринг

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик співвітчизнику Ентоні Джошуа.

"Я думаю, ви всі чули, що я скоро битимуся. Це станеться в найближчі кілька місяців. І я думаю, що перед тим, як оголосити суперника, мені потрібно зробити це про всяк випадок.

Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв бій Усику і зараз у тебе немає пояса. Але я хотів би дати тобі можливість битися за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Ти провів 12-раундовий бій, тож ти в гарній формі. Ти готовий. Я повідомляю тобі про це за кілька місяців. Тому, якщо твоїй команді цікавий бій зі мною, я готовий надіслати вам дату поєдинку. Дай мені відповідь, якщо тобі це цікаво. Якщо ні, я оберу іншого суперника", - заявив Ф'юрі у відеозверненні.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

Гідна відповідь: Усик у комічній формі поглузував із заяви Ф'юрі, який пообіцяв знищити українця

"Вважає, що я винесу Усика за чотири раунди": Ф'юрі посперечався з тренером на результат бою за "абсолюта"

"Зробимо пропозицію Ей Джею": Ф'юрі готовий битися з Джошуа, однак є умова