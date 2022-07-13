Не дограла матч: перша ракетка України вимушено знялася з турніру в Будапешті

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила боротьбу на турнірі WTA 250 в угорському Будапешті.

Перша ракетка України (№39 WTA), яка була четверою сіяною на турнірі в Будапешті, не змогла дограти матч стартового кола проти чешки Катерини Синякової (№93 WTA).

У першому сеті 25-річну українку почали турбувати проблеми з правим зап'ястям. Ангеліна взяла медичну перерву, але таки зуміла повернутися на корт. Перший сет завершився для неї невдало - 3:6 на користь суперниці.

На старт другої партії Калініна відмовилася виходити через пошкодження. Таким чином, Ангеліні було зараховано технічну поразку.

У наступному раунді Синякова зіграє проти Елізабетти Коччаретто з Італії (№118 WTA).

Раніше до другого кола змагань у Будапешті пробилися українки Леся Цуренко та Катерина Байндль. Турнір триватиме до 17 липня, призовий фонд складає понад 250 тисяч доларів.

Читайте також:

"Сором на весь світовий теніс": віцепрезидент ФТУ - про вимогу Світоліної та інших гравців усунути його з посади

Експерша ракетка України стартував із сенсаційної перемоги на турнірі в Нідерландах

Відомого російського тенісиста підозрюють у договірних матчах: ITF розпочала розслідування