Не допоміг і Левандовські: "Барселона" за 4 хвилини поступилася "Баварії" в Лізі чемпіонів (відео)

У вівторок, 13 вересня, мюнхенська "Баварія" приймала "Барселону" в поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Битва грандів європейського футболу на "Альянц Арені" у Мюнхені завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0 .

У першому таймі команди обійшлися без забитих м'ячів. На початку другої половини зустрічі "Баварія" вийшла вперед - Люка Ернандес ударом головою на ближній стійці завершив подачу з кутового від Йозуа Кімміха.

А вже за чотири хвилини мюнхенці зміцнили свою перевагу. Лерой Сане увірвався до штрафного майданчика каталонців після пасу Джамала Мусіали та спокійно закотив м'яч у лівий кут.

Зазначимо, що зірковий форвард "синьо-гранатових" Роберт Левандовські вийшов у стартовому складі на матч проти свого колишнього клубу, проте результативними діями поляк відзначитися не зміг.

В іншому матчі групи С міланський "Інтер" на виїзді впевнено обіграв чеську "Вікторію" Пльзень - 0:2.

чеську "Вікторію" Пльзень - 0:2. Після двох турів "Баварія" очолює квартет з 6 очками. "Барселона" та "Інтер" мають по 3 бали, а "Вікторія" з нулем у графі очок перебуває на дні таблиці.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Інтер" - "Барселона", "Баварія" - "Вікторія" Пльзень.

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