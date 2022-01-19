Не допоміг навіть другий найдорожчий футболіст світу: "Боруссія" ганебно вилетіла з Кубка Німеччини

Не допоміг навіть другий найдорожчий футболіст світу: "Боруссія" ганебно вилетіла з Кубка Німеччини

"Джмелі" примудрилися програти команді другого дивізіону.

Дортмундська "Боруссія" несподівано покинула Кубок Німеччини.

Підопічні Марко Розе в рамках 1/8 фіналу змагань зазнали на виїзді несподіваної поразки від представника другого за силою дивізіону "Санкт-Паулі". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

Зазначимо, що рахунок у цій зустрічі було відкрито вже на четвертій хвилині - забив гравець господарів Етьєн Аменідо. За п'ять хвилин до кінця першого тайму положення дортмундців стало ще більш скрутним, адже Аксель Вітсель відправив м'яч у свої ворота, збільшивши таким чином перевагу опонента до двох голів.

Усе, на що вистачило гравців "Боруссії", так це на м'яч престижу від найкращого бомбардира команди та другого за вартістю футболіста світу - Ерлінга Голанда. 21-річний норвежець засмутив голкіпера "Санкт-Паулі" з пенальті на 58 хвилині .

До чвертьфіналу Кубка Німеччини, окрім "Санкт-Паулі", вже вийшли "Карлсруе", "Гамбург" та "Бохум". Ще чотири учасники визначаться 19 січня;

Раніше Кубок Німеччини покинула й мюнхенська "Баварія". Вона в рамках 2-го раунду зазнала в гостях нищівної поразки від "Боруссії" Менхенгладбах із рахунком 0:5.

Додамо, що саме дортмундська "Боруссія" до цього матчу була чинним володарем трофею.