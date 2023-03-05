Не допоміг навіть Ібрагімович: "Мілан" зазнав несподіваної поразки в Серії А (відео)

"Мілан" у виїзному матчі 25-го туру італійської Серії А неочікувано поступився "Фіорентині" – 2:1 .

У першому таймі команди не забивали голів. На старті другої половини зустрічі "фіалки" повели в рахунку – Ніколас Гонсалес реалізував пенальті.

Під завісу поєдинку господарям вдалося зміцнити свою перевагу – Лука Йович відзначився 87-й хвилині після передачі колишнього захисника донецького "Шахтаря" Додо.

У компенсований час команда Стефано Піолі відквитала один м'яч зусиллями Тео Ернандеса, але врятуватися від поразки не змогла.

Зазначимо, що в цій грі вдруге на поле після серйозної травми вийшов зірковий форвард міланців Златан Ібрагімович – швед на 66-й хвилині замінив Олів'є Жиру.

Огляд матчу

"Мілан" (47 очок) залишився на четвертому місці в Серії А, але може опинитися поза зоною Ліги чемпіонів, якщо "Рома" 5 березня переможе "Ювентус". "Фіорентина" (31 бал) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі "россонері" 13 березня приймуть "Салернітану". Днем раніше "фіалки" на виїзді зіграють із "Кремонезе".

Читайте також:

"Лаціо" несподівано зупинив чемпіонську ходу "Наполі" та піднявся на друге місце в Серії А (відео)

"Баварія" скромно обіграла аутсайдера і повернула собі лідерство в Бундеслізі (відео)

"Арсенал" із Зінченком здійснив суперкамбек, "Челсі" без Мудрика перервав свою жахливу серію в АПЛ