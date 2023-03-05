Не допоміг навіть Ібрагімович: "Мілан" зазнав несподіваної поразки в Серії А (відео)

"Россонері" ризикують випасти із зони Ліги чемпіонів.
"Мілан" у виїзному матчі 25-го туру італійської Серії А неочікувано поступився "Фіорентині" – 2:1.
У першому таймі команди не забивали голів. На старті другої половини зустрічі "фіалки" повели в рахунку – Ніколас Гонсалес реалізував пенальті.
Під завісу поєдинку господарям вдалося зміцнити свою перевагу – Лука Йович відзначився 87-й хвилині після передачі колишнього захисника донецького "Шахтаря" Додо.
У компенсований час команда Стефано Піолі відквитала один м'яч зусиллями Тео Ернандеса, але врятуватися від поразки не змогла.
Зазначимо, що в цій грі вдруге на поле після серйозної травми вийшов зірковий форвард міланців Златан Ібрагімович – швед на 66-й хвилині замінив Олів'є Жиру.
Огляд матчу
"Мілан" (47 очок) залишився на четвертому місці в Серії А, але може опинитися поза зоною Ліги чемпіонів, якщо "Рома" 5 березня переможе "Ювентус". "Фіорентина" (31 бал) посідає 12-ту позицію.
У наступному турі "россонері" 13 березня приймуть "Салернітану". Днем раніше "фіалки" на виїзді зіграють із "Кремонезе".
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