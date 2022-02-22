Не допоможе збірній: клуб УПЛ підтвердив невтішну інформацію про травму ключового бомбардира

Довбик не зіграє у плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

"Дніпро-1" підтвердив інформацію про травму нападника Артема Довбика. Повідомлялося, що форвард травмував грудний м'яз під час роботи зі штангою у тренажерному залі.

На відновлення футболіста знадобиться п'ять-шість тижнів. Таким чином, Довбик не допоможе національній збірній України у матчі плейоф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.

Цього сезону на рахунку Довбика 18 матчів у всіх турнірах, 14 забитих голів та п'ять результативних передач. За збірну України Артем зіграв шість ігор та відзначився двома м'ячами.

"Дніпро-1" завершив осінню частину УПЛ на третьому місці турнірної таблиці. Команда Ігора Йовічевіча відновить чемпіонат матчем проти "Десни" 27 лютого.

За результатами жеребкування збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом.

зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом. У фіналі плейоф збірна України, якщо зможе туди пробитися, також буде гостем. Потенційний поєдинок українців з переможцем пари Уельс - Австрія заплановано на 29 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

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