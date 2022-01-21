"Не дозволю себе шантажувати": чемпіон світу, якого виганяють з "Барселони", зробив гучну заяву

Усман Дембеле прокоментував у соцмережах скандальні чутки щодо свого майбутнього.

Вінгер іспанської "Барселони" Усман Дембеле відреагував на резонансну заяву директора клубу Матеу Алемані, який повідомив, що каталонці хочуть позбутися гравця до завершення трансферного вікна.

24-річний француз прокоментував скандальні чутки та роз'яснив ситуацію зі свого боку. Футболіст заявив, що більше не дозволить себе шантажувати.

"Ось уже 4 роки я лише читаю і навіть не намагаюся виправдовуватися за те, що про мене кажуть. Чутки про мене розпускають усі ці чотири роки. Люди розповсюджують брехню про мене всі ці чотири роки з єдиною метою - нашкодити мені. Я ніколи не відповідав на це і не виправдовувався.

Чи це було помилкою? Безперечно. Від сьогодні я чесно відповім на все, щоб не дозволяти себе шантажувати. Мені 24 роки, і у мене є недоліки та помилки, як у всіх людей. У мене були непрості періоди, травми, я перехворів на коронавірус.

Тренер просив мене зіграти, навіть якщо я не провів жодного тренування, і я завжди погоджувався. Так було завжди, бо в цьому моя пристрасть. Я чудово розумію, як мені пощастило займатися найкращою роботою у світі.

Мета мого повідомлення очевидна - я хочу спростувати те, що не залучений до спортивного проєкту. Я засуджую всіх, хто приписує мені якісь наміри, яких я не маю. Засуджую тих, хто говорить щось від мого імені або від імені агента, якому я повністю довіряю.

У мене чинний контракт, і я в повному розпорядженні клубу та мого тренера. Я завжди викладався заради своїх партнерів та вболівальників. І це не зміниться. Я не здатний на шахрайство і тим більше не піддамся на шантаж.

Як ви знаєте, зараз тривають переговори, і я надав усе своїм агентам. Моя справа - грати у футбол, отримувати задоволення разом зі своїми партнерами та вболівальниками. Насамперед потрібно сконцентруватися на головному - на перемогах. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Усман в Instagram.

Поточна угода Дембеле з каталонцями закінчується в червні 2022 року.

Цього сезону вінгер провів 10 матчів за "Барселону" в усіх турнірах, віддав дві результативні передачі.

Дембеле є дворазовим чемпіоном Іспанії у складі "блаугранас", двічі виграв з командою Кубок та одного разу Суперкубок країни. У 2018 році він переміг зі збірною Франції на Чемпіонаті світу.

Читайте також:

Зірковий футболіст про перебування в "Барселоні": мені було начхати на ігровий час - знав, що стану мільйонером

"Барселона" продовжила контракт із чемпіоном світу, який цього сезону зіграв лише один матч