"Не думай, що ти зможеш виграти в нас бодай одну партію": українські текболісти зухвало кинули виклик Зінченку

"Не думай, що ти зможеш виграти в нас бодай одну партію": українські текболісти зухвало кинули виклик Зінченку

Нещодавно вони виступили на Чемпіонаті світу.

Збірна України з текболу вирішила кинути виклик одному з лідерів футбольної команди "синьо-жовтих" - Олександру Зінченку.

Відповіну заяву вони зробили на YouTube-каналі vZbirna.

Зазначимо, нещодавно українська команда виступила на Чемпіонаті світу. Наша країна була представлена у чотирьох дисциплінах: чоловіки, жінки, парах та міксті. Спортсмени проаналізували, як футболісти збірної України з футболу грають у текбол.

"Перше, що можна сказати, що хлопці не доводять м'яча до центру столу. Хороші розіграші, але думаю, що хлопцям будуть цікавіше грати, коли вони робитимуть це за правилами. Зінченко щось розповідає про правила, щоправда, незрозуміло, що саме, але робить це впевнено. Напевно, вони не знають, що до столу не можна торкатися. Загалом грають непогано, видно, що є техніка".

Окремо вони запросили на спаринг й Зінченка.

"Зіна, привіт. Я чув, що ти граєш у текбол, тому наша команда пропонує тобі зіграти в цю гру. Ми хочемо з тобою зіграти в двійку або віч-на-віч. Шукай собі будь-якого партнера, але не думай, що це допоможе тобі виграти у нас хоча б одну партію. Зіна, слабко?".

Додамо, що для збірної України з текболу світовий турнір стартував із перемоги.