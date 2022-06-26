"Не думаю, що це справедливо": Джокович знову розкритикував санкції проти російських тенісистів

Відомий сербський тенісист Новак Джокович висловився на підтримку своїх російських та білоруських колег, яких не допустили до Wimbledon через повномасштабне вторгнення армії РФ до України.

Експерша ракетка світу відреагував на позицію українського тенісиста Сергія Стаховського, який закликав заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у турнірах через війну в Україні.

Джокович заявив, що розуміє почуття українців, однак все одно вважає несправедливим відсторонення спортсменів країн-агресорок.

Вони, на думку серба, ні в чому не винні та не можуть вплинути на ситуацію в Україні.

"Звичайно, я знаю Сергія давно. Він довгий час був моїм колегою не лише на корті, а й у Раді гравців. У нас справді хороші стосунки. Я з ним зв'язувався і ми спілкувалися останнім часом. Я розумію, що він та українці відчувають невдоволення у бік Росії і того, що відбувається. Звичайно, я не коментуватиму і не лізтиму в суть війни. Як дитина війни і навіть не однієї, насправді, я знаю, які це емоції, коли ти в такому становищі.

Але, з іншого боку, я не можу сказати, що повністю згоден із безстроковою забороною виступати російським та білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у те, що відбувалося. Я не думаю, що це справедливо.

Я вважаю, що росіяни та білоруси погодилися б піти на компроміс, який вони мали в ситуації з Олімпійськими іграми, де вони виступали під нейтральним прапором. Я думаю, що вони заслуговують на перемогу. Вони заслуговують на змагання. Вони професійні спортсмени, ніхто з них не підтримав жодної війни чи чогось подібного.

Це дуже педантична тема. Якщо щось відбувається на глобальному рівні, щоб ти не сказав як людина з тієї чи іншої країни, це так чи інакше оцінюватиметься. Я розумію обидві сторони. Дуже важко сказати, що правильно, а що ні. Але як спортсмен я ставлю себе на їхнє місце - якби мені заборонили грати через подібні обставини, а мого внеску в це не було, я не вважав би, що це справедливе рішення.

Дозвольте мені нагадати, що у 90-ті роки - від 1992 до 1996 року - будь-яким спортсменам із Сербії не було дозволено виступати на міжнародній арені у будь-якому виді спорту. Тож я знаю, які це емоції. У той час я був дуже юним, але я знаю тодішніх спортсменів, і як це вплинуло на їхнє життя. Багато хто з них пішов зі спорту, тому що 4 роки - це дуже довгий термін. Тому це все, що я можу сказати", - сказав Джокович на пресконференції перед стартом Вімблдону.

Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

Майбутній турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня. В основній сітці виступлять чотири українські тенісистки - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Вони вже дізналися своїх перших суперниць.

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