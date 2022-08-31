Не Ф'юрі: визначилися офіційні претенденти на поєдинок із Усиком

Стало відомо, з ким у наступному бою може зустрітися володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик.

Так, Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно підтвердила, що на кону бою між новозеландцем Джозефом Паркером та британцем Джо Джойсом буде титул тимчасового чемпіона у надважкій вазі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Усик, який володіє поясом WBO, буде зобов’язаний провести захист свого титулу з переможцем цього поєдинку, який повинен відбутися 24 вересня. Раніше повідомлялося, що Паркер та Джойс розглядаються як головні претенденти на бій із українцем. Проте сторони висловлювали побоювання, що WBO тривалий час не надавала їхньому бою належного статусу.

У своєму останньому бою Джойс здобув 13 дострокову перемогу на професійному рингу, зупинивши німця Крістіана Хаммера в четвертому раунді. У поєдинку з Хаммером Джойс захистив пояси WBO International та WBC Silver у надважкій вазі. Паркер раніше володів поясом WBO, поступившись його Джошуа. Тепер новозеландець – другий номер рейтингу. Перше місце за версією WBO займає Джойс.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія) 20 серпня, Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Раніше розповідалося про те, що наступним опонентом Усика може стати британець Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом за версією WBC. Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.