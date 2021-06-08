Не футболісти винні: скандальний плейлист з російськими виконавцями сформувала УЄФА

УАФ запевняє, що наші гравці вибрали лише одну пісню з дев’яти — "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця".

В Українській асоціації футболу прокоментували скандал, пов’язаний з вибором пісень для національної збірної на Чемпіонат Європи-2020. У плейлист потрапили треки трьох російських виконавців.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба УАФ.

"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим "музичним плейлистом національної збірної". Адже чекали на відповідь колег з УЄФА", — йдеться в повідомленні.

УАФ запевняє, що наші гравці вибрали лише одну пісню з дев’яти — "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця".

За словами Української асоціації футболу, решту пісень самостійно обрали працівники УЄФА, які послуговувалися даними з локальних чартів України.

"На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА зазначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України", — розповіли у пресслужбі.

УАФ запевняє, що скандальний перелік композицій, де є виконавці, яким заборонений в’їзд до України, буде заблоковано.

Нагадаємо, що до плейлиста нашої збірної увійшли 9 пісень. Авторами трьох з них є російські виконавці: Моргенштерн — "Дуло", Dead Blonde — "Мальчик на девятке" та 10AGE — "Нету интереса".

Зазначимо, що Моргенштерну від квітня заборонений в'їзд до України. За поданням СБУ, реп-виконавця та музиканта було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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