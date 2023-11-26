Не футболом єдиним: легендарний воротар Петр Чех встановив унікальне досягнення (відео)

Колишній воротар лондонських "Челсі" та "Арсенала" Петр Чех встановив унікальне досягнення.

Чеський голкіпер, який у листопаді став гравцем чемпіона Великої Британії з хокею "Белфаст Джаянтс", дебютував за клуб у матчі Британської елітної хокейної ліги.

Це сталося за 4 хвилини 43 секунди до кінця поєдинку проти "Глазго Клан". За рахунку 5:1 на користь "Белфаст Джаянтс" фанати почали скандувати "Ми хочемо Чеха", після чого головний тренер команди Адам Кіф випустив Петра на заміну.

Таким чином, Чех став першим в історії спортсменом, який зіграв в найсильніших дивізіонах британського футболу та хокею.

Here he comes! | #EIHL



Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. pic.twitter.com/u0kaSRRTjO — Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023

Дебют в еліті британського хокею вийшов для Чеха успішним. 41-річний голкіпер зберіг ворота своєї команди "сухими" до кінця зустрічі. "Белфаст Джаянтс" здобули перемогу з рахунком 5:1.

Додамо, що Чех виступатиме за чемпіонів Великої Британії з хокею до кінця сезону-2023/24 на правах оренди з третьолігового "Оксфорд Сіті Старз".

Нагадаємо, Чех завершив кар'єру футболіста 2019 року. Протягом 11 років (2004-2015) він виступав у складі "Челсі", провівши за клуб 333 матчі. Від 2015 до 2019 року голкіпер захищав кольори "Арсенала", де зіграв ще 110 поєдинків.

Чех є рекордсменом АПЛ за кількістю "сухих" матчів. Він чотири рази ставав чемпіоном Англії, завоював п'ять Кубків країни, вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

За збірну Чехії голкіпер виступав від 2002 до 2016 року, провівши 124 матчі.

Після завершення футбольної кар'єри Петр на позиції воротаря грав за хокейний клуб "Гілфорд Фенікс" у четвертому дивізіоні Великої Британії з хокею, а потім виступав у третій і другій лігах за "Челмсфорд Чіфтейнс" і "Оксфорд Сіті Старз".

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