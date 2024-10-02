"Не герой і не мудак, а десь посередині": Усик присвятив вірш своєму затриманню в аеропорту Кракова

Олександр поетично звернувся до фанатів на тлі гучного скандалу.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик присвятив вірш своєму затриманню в аеропорту польського Кракова.

Український боксер виклав вірш-відеозвернення до підписників на своїй сторінці в Instagram.

"Зазвичай рими приходять уночі, після тренувань, коли є час осмислити якісь події мого життя – важливі чи не дуже. Це присвята – і подяка – всім моїм друзям і прихильникам, недоброзичливцям і байдужим. Всім добра і любові", – написав Олександр під відео.

Текст звернення Усика – мова оригіналу

"Багато запитів, багато чогось наговореного – правильно, неправильно… У віршах вам розкажу, що зі мною сталося:

В "стіхах", а, може, у віршах, я хочу вам "повєдать інформацию"

За що затримали мене –

Та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою,

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса

Дивлюсь на світ з подякою до бога,

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", – сказав Усик.

Затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова: що трапилося

Пізно ввечері 17 вересня Усика затримали в аеропорту Кракова. Відповідне відео виклав у соцмережах перший заступник голови комітету ВР з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка словами "все гаразд, пізніше Олександр усе пояснить, нічого кримінального".

Сам Усик прокоментував затримання в аеропорту Кракова, назвавши ситуацію "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Також він записав відеозвернення, де повідомив, що вже перебуває на волі. Подробиць, що, власне, трапилося, боксер не розповів.

Пізніше промоутер українського боксера Олександр Красюк розкрив подробиці затримання Усика, опублікувавши всю хронологію розвитку подій.

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