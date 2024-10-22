Не грав понад рік: Неймар повернувся на поле після важкої травми (відео)

Зірковий бразильський форвард Неймар повернувся на поле після жахливої травми, яку отримав у жовтні минулого року в матчі своєї національної команди проти Уругваю у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

32-річний футболіст саудівського "Аль-Хіляля" зіграв у поєдинку 3-го туру азійської Ліги чемпіонів проти "Аль-Айна" з ОАЕ.

Неймар провів на полі близько 15 хвилин, результативними діями не відзначився. Команда бразильця здобула перемогу в надгольовій "перестрілці" з рахунком 5:4.

Welcome back, Neymar ♥️



The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear ⚽ pic.twitter.com/clVdcXNs85 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 21, 2024

Через розрив хрестоподібної зв'язки та меніска лівого коліна Неймар пропустив понад рік. Бразилець прокоментував своє довгоочікуване повернення на поле.

"Я відчув величезний біль. У той момент я вже знав, що все серйозно. Найбільше в житті я хочу грати у футбол. Я страждав кожен день, коли був далеко від поля, ось що мені найбільше болить", – сказав нападник в інтерв'ю NR Sports.

Нагадаємо, Неймар став гравцем "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за його трансфер 90 мільйонів євро без урахування бонусів.

За команду із Саудівської Аравії бразилець встиг зіграти лише 5 матчів, у яких забив один гол і віддав 2 асисти.

Зазначимо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

За збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. У вересні 2023-го він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши легендарного Пеле.

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