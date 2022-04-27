"Не хочу асоціюватися з військовим злочинцем": колишній латвійський санкар Путінс змінив своє прізвище

Колишній латвійський санкар Крістенс Путінс вирішив змінити своє прізвище через повномасштабну війну, яку Росія розгорнула на території України.
Спортсмен не хоче, щоб хтось асоціював його з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.
"Залишилося узгодити формальності. Моя позиція пов’язана з тим, що я не хочу, щоб мене або ж моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Зараз відбувається окупація.
Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися сьогодні у Європі.
Коли я досягнув того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь щодо мого прізвища – писали Путніс, Путнс.
Спортсмени сміялися, але не дуже. Росіяни, звісно, ставилися до мене з повагою, а українці були обережними", – цитує спортсмена Delfi.
Зазначимо, що у Facebook він підписаний як Крістенс Роді. Санкар закінчив кар’єру ще у сезоні 2019/20.
Латвієць закінчив кар'єру у сезоні 2019/2020, маючи у доробку виступи у сезонах Кубка світу з санного спорту.
Нагадаємо, що воротаря Івана Луку Вавассорі, який захищає Україну від російських загарбників, було поранено під час обстрілів у блокадному Маріуполі.
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