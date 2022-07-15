"Не хочу бачити вбивць у своєму секторі": Магучіх підтримала усунення росіян і білорусів від ЧС з легкої атлетики

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала відсторонення спортсменів країн-агресорок від чемпіонат світу з легкої атлетики.

Світова першість з легкої атлетики стартує 15 липня в американському Юджині. Змагання відбудуться без російських і білоруських спортсменів, яких усунули через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Одна з найкращих легкоатлеток сучасності українка Ярослава Магучіх публічно підтримала санкції проти атлетів країн-агресорок. 20-річна стрибунка з Дніпра заявила, що не збирається "змагатися в одному секторі з вбивцями".

"Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі. Цей день (24 лютого - прим.) змінив все. Невдоволення Ласіцкене? Через те, що вона росіянка. Наші люди вмирають лише через те, що вони українці", - наводить слова Магучіх blick.ch.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022 відбудеться від 15 до 25 липня в американському Юджині.

Додамо, що минулого року Магучіх потрапила в скандал через спільне фото з росіянкою Ласіцкене на п'єдесталі Олімпіади в Токіо. Очевидно, тепер ставлення Ярослави до Росії та її спортсменів кардинально змінилося.

Раніше повідомлялося, що росіянам подовжили "бан" на міжнародних турнірах зі скелетону та бобслею.

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