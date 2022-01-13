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"Не хочу бути у "МЮ": Роналду поскаржився на останні результати команди Рангніка

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"Не хочу бути у "МЮ": Роналду поскаржився на останні результати команди Рангніка

Associated Press

Зірковий португалець вважає, що команда має повернутися на свій рівень.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду розчарований останніми результатами "манкуніанців" у чемпіонаті Англії.

"Я не готовий примиритися з тим, що ми поза топ-3 АПЛ. Я не хочу бути в "МЮ", щоб боротися за шосте, сьоме чи п'яте місце. Я тут, щоб перемагати, щоб боротися за головні призи. Ми можемо грати краще. Манчестер Юнайтед – дуже важливий, ми повинні змінити ситуацію, ми здатні це зробити, я знаю спосіб, але не озвучуватиму його, це неетично.

Думаю, що для побудови чогось нового іноді треба зруйнувати старе. Чому б ні – новий рік, нове життя. Я сподіваюся, МЮ повернеться на свій рівень, якого прагнуть фани. Ральф Рангнік очолив команду 5 тижнів тому і з того часу багато чого змінив. Але йому потрібен час, щоб донести до гравців свої ідеї. Не так просто змінити ментальність футболістів, поставити систему. "Я вірю, що йому все вдасться", - сказав Роналду в інтерв'ю Sky Sports.

  • Цього сезону Роналду зіграв у 16 матчах "МЮ" у чемпіонаті Англії та забив 8 голів та віддав 3 гольові передачі.
  • Наразі "манкуніанці" перебувають на 7 місці турнірної таблиці АПЛ з 31 очком.
  • У 22-му турі "Манчестер Юнайтед" поміряється силами на виїзді з "Астон Віллою", яку очолює легендарний ексфутболіст "Ліверпуля" - Стівен Джеррард.

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