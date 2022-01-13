"Не хочу бути у "МЮ": Роналду поскаржився на останні результати команди Рангніка

Зірковий португалець вважає, що команда має повернутися на свій рівень.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду розчарований останніми результатами "манкуніанців" у чемпіонаті Англії.

"Я не готовий примиритися з тим, що ми поза топ-3 АПЛ. Я не хочу бути в "МЮ", щоб боротися за шосте, сьоме чи п'яте місце. Я тут, щоб перемагати, щоб боротися за головні призи. Ми можемо грати краще. Манчестер Юнайтед – дуже важливий, ми повинні змінити ситуацію, ми здатні це зробити, я знаю спосіб, але не озвучуватиму його, це неетично.

Думаю, що для побудови чогось нового іноді треба зруйнувати старе. Чому б ні – новий рік, нове життя. Я сподіваюся, МЮ повернеться на свій рівень, якого прагнуть фани. Ральф Рангнік очолив команду 5 тижнів тому і з того часу багато чого змінив. Але йому потрібен час, щоб донести до гравців свої ідеї. Не так просто змінити ментальність футболістів, поставити систему. "Я вірю, що йому все вдасться", - сказав Роналду в інтерв'ю Sky Sports.

Цього сезону Роналду зіграв у 16 матчах "МЮ" у чемпіонаті Англії та забив 8 голів та віддав 3 гольові передачі.

Наразі "манкуніанці" перебувають на 7 місці турнірної таблиці АПЛ з 31 очком.

У 22-му турі "Манчестер Юнайтед" поміряється силами на виїзді з "Астон Віллою", яку очолює легендарний ексфутболіст "Ліверпуля" - Стівен Джеррард.

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